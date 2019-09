Fußball : Holzheim trotzt Personalnot

Rhein-Kreis Fußball-Landesligist SC Kapellen tritt beim Favoritenschreck Fichte Lintfort an.

Kapitän Oliver Esser, Marcus Buchen, Tom Nilgen, Fabio Dittrich und Steven Dyla fehlen verletzt, Sahel Fasli, Maurice Girke und Bozidar Mestrovic sind im Urlaub und Dennis Brune brummt seine Rotsperre aus der Partie beim PSV Wesel ab. Immerhin könnte Abwehrchef Calli Schneider zurückkehren. Das kann dem tiefenentspannten Coach freilich nicht die Laune verhageln: „Klar, das ist wirklich ein bisschen viel, aber wir müssen gucken, dass wir das irgendwie aufgefangen kriegen. Wir wollen und brauchen die Punkte, und darum müssen jetzt alle noch enger zusammenrücken.“ Wie es gehen kann, zeigte trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage das Spiel in Wesel, „wo wir lange auf Augenhöhe agiert haben und auch mit zehn Mann nah dran am Punktgewinn waren“, sagt van Schewick. Amern gehört indes nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern seiner Schützling. Im ersten Landesliga-Jahr kassierte die HSG in beiden jeweils die Halbserie abschließenden Partien Prügel (0:5, 1:5). Allerdings ist das Team von Trainer Willi Kehrberg, in der vergangenen Saison auf Rang fünf der Überraschungshit der Liga, bislang noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Darum rechnet sich van Schewick in diesem Duell „schon was aus.“ Um seine dezimierte Mannschaft bestmöglich auszurichten, haben er und seine Co-Trainer Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis im Abschlusstraining am Freitag „ganz genau hingeschaut.“