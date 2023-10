Fußball-Landesliga Mit harter Arbeit der Konkurrenz getrotzt

So bekommt es die auf Platz drei geführte Holzheimer SG am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) an heimischer Reuschenberger Straße mit dem SC Düsseldorf-West zu tun. Der ehemalige Oberligist steht aktuell zwar auf einem Abstiegsplatz, verfügt aber über außergewöhnliches Personal: Martin Wagner (37) kickte als Profi für den SV Meppen in der 3. Liga und für Waldhof Mannheim, Wormatia Worms, Eintracht Trier, Sonnenhof Großaspach, Viktoria Aschaffenburg sowie Hessen Kassel in der Regionalliga. Maciej Zieba (36) stand beim SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga unter Vertrag und kickte in der Regionalliga West unter anderem für den Wuppertaler SV und Alemannia Aachen. Darüber hinaus verfügt Trainer Goran Tomic in Marco Lüttgen, wegen seiner Qualitäten im Strafraum auch „Mario Gomez“ genannt, über einen echten Knipser und in Diyar Turan über einen brandgefährlichen Linksfuß.