Fußball-Landesliga Holzheimer SG lässt Konstanz vermissen

Der Start in die Vorbereitung auf die Restsaison der Fußball-Landesliga hätte bei der Holzheimer SG besser laufen können. Die Rückkehr des Winters hat am Dienstag zu einer ziemlich großen Rutschpartie geführt, so dass die Verantwortlichen die restlichen Einheiten unter der Woche kurzerhand in eine Soccerhalle in Grevenbroich verlegten. Dennoch soll der erste Test am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen die U19 von SW Essen wie geplant unter freiem Himmel über die Bühne gehen. Trainer Hamid Derakhshan misst der Vorbereitung auf das erste Punktspiel im neuen Jahr am 26. Februar bei der SG Unterrath, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht, große Bedeutung zu.