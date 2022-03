Fußball-Landesliga : Holzheimer SG holt wichtige Punkte in Vohwinkel

Milad Baneshi traf bei seiner Premiere für die HSG. Foto: rp/scw

Holzheim Die HSG ist perfekt in die Rückrunde gestartet. In Gestalt von Vohwinkel hielt sie auswärts einen Verfolger aus der Abstiegszone auf Distanz. Nach dem 2:0-Erfolg war die Erleichterung groß.

Aufatmen bei der Holzheimer SG, der Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Landesliga ist gelungen. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg beim FSV Vohwinkel hat die HSG acht Punkte zwischen sich die Wuppertaler gebracht, die als Elfter aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz rangieren. Wäre der Pflichtspielstart ins neue Jahr nicht gelungen, wären es nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone gewesen.

„Das war ein enorm wichtiger Sieg“, meinte denn auch HSG-Coach Hamid Derakhshan, dem kurz nach der Partie die Erleichterung anzumerken war. Gute Nachrichten hatte es aber auch schon vor der Partie für ihn und sein Trainerteam gegeben. Zwar musste der junge Fynn Reiß kurzfristig wegen einer Corona-Erkrankung passen. Dafür meldeten sich aber Tom Nilgen, Steven Dyla, Stephan Wanneck und Yannick Joosten einsatzbereit, die im Vorfeld der Partie angeschlagen gewesen waren. „Da kann ich nur großen Dank an unseren Physiotherapeuten Sebastian Schramm richten, der die Jungs rechtzeitig wieder fit bekommen hat“, sagte Derakhshan. In seinen Dank schloss er auch Co-Trainer David Rodriguez ein, der den Gegner in den vergangenen Wochen intensiv beobachtet und offenbar die richtigen Hinweise gegeben hatte.

Jedenfalls gingen die Gäste nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der 18. Minute in Führung, wobei sie von einem kapitalen Fehler Vohwinkels im Aufbauspiel profitierten. Holzheim schaltete schnell um und Stürmer Yannick Joosten legte den Ball schön auf Winterzugang Milad Baneshi (kam vom Oberligisten SC West), der dann zum 1:0 vollstreckte. Schon vor der Pause hätte die HSG erhöhen können, doch Baneshi aus kurzer Distanz und Stephan Wanneck nach einer Ecke per Kopf vergaben.