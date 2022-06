Fußball-Landesliga : Holzheim beendet Saison als Vierter

Holzheim Die Landesliga-Kicker der HSG fertigten Solingen im letzten Saisonspiel mit 9:3 ab. Damit schafften sie noch den Sprung auf den vierten Tabellenplatz.

„Ich glaube, so gegen 4 Uhr morgens haben die Letzten die Anlage verlassen“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan am Sonntag mit leicht angegriffener Stimme. Hauptgrund dafür war nach seinen Angaben allerdings nicht alleine die Feierlaune, sondern die lautstarke Unterstützung der Ü32. Seine eigene Mannschaft brauchte dagegen von außen nicht so viel verbale Hilfe, zu überlegen waren seine Spieler gegen Solingen. Einziger Wermutstropfen: Nach dem frühen 1:0 (3.) durch Baran Bal konnten die Holzheimer ihre große Dominanz eine halbe Stunde nicht in Tore ummünzen, vergaben beste Chancen und liefen sogar mehrmals Gefahr, den Ausgleich zu kassieren. Erst als Baran Bal das 2:0 (39.) nachlegte und Kunstschütze Tom Nilgen kurz darauf eine Ecke direkt zum 3:0 (41.) verwandelte, war der Widerstand des VfB gebrochen. Der Japaner Riku Tome legte noch kurz vor der Pause das 4:0 nach.