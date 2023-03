Fußball-Landesliga Blitztor als Basis für Holzheimer Heimsieg

Wobei die Gäste in der ersten Hälfte durchaus auch andeuten konnten, dass sie zu den besseren Landesliga-Teams gehören. Doch wenn sie mal gefährlich wurden, war HSG-Keeper Nico Bayer verlässlich zur Stelle. Mit zunehmender Dauer waren es in einem intensiven Match aber die Holzheimer, die das Kommando übernahmen und klarer in Führung hätten gehen können. Umso ärgerlicher war dann nach dem Seitenwechsel die Parallele zur ersten Hälfte mit umgekehrten Vorzeichen. Dieses Mal war es der ansonsten sichere HSG-Innenverteidiger Ryoto Inokawa, der ganz früh einen riesigen Bock produzierte. Die Rather bedankten sich mit dem 1:1 (47.) durch Christian Bus. Wobei die Antwort der Holzheimer nicht lange auf sich warten ließ. Nelson Yamashita behauptete sich glänzend im Mittelfeld und passte stark in den Lauf auf Maurice Heylen. Der behielt die Ruhe, umkurvte den Torwart und erzielte mit seinem sechsten Tor aus den jüngsten drei Partien das 2:1 (50.).