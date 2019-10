Fußball : HSG müht sich, kassiert aber die zweite Niederlage in Folge

Holzheim Fußball-Landesligist Holzheimer SG verliert beim ASV Süchteln nach schwächerer zweiter Hälfte klar mit 0:3.

Die erste Hälfte auf dem seifigen Rasenplatz im Sportpark Süchtelner Höhen verlief noch torlos. Die größte Gelegenheit hatten die Gastgeber, als der von Calli Schneider und Maurice Girke eingesetzte Japaner Shunya Ando kurz vor dem Abschluss noch geblockt wurde. In der Kabine stellte Schellenberg seinen Schützlingen darum ein gutes Zeugnis aus. „Das haben sie richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und genauso geduldig wollten wir weiterspielen.“ Der ASV hatte indes andere Pläne. „Direkt mit der ersten Aktion geraten wir in Rückstand“, stellte Schellenberg verärgert fest, räumte aber gleichzeitig ein: „Das hat der Gegner auch sehr gut gemacht.“ Entscheidend dafür war für Süchtelns Trainer Fabian Wiegers die grundsätzliche Umstellung des Spielsystems: „Wir stehen nun tiefer und kompakter und lauern auf Konter.“ Mit dem Treffer von Stefan Heinrichs zum 1:0 (52.) übernahmen die Hausherren das Kommando. Schellenberg: „Die Jungs haben sich bemüht, aber nach dem Rückstand hatten wir keine zwingenden Aktionen mehr.“ Bereits zehn Minuten vor dem Abpfiff sorgte Kai Schürmann per Konter mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Dass Stefan Heinrichs mit seinem zweiten Streich an diesem Nachmittag nach einer Ecke auch noch auf 3:0 (88.) erhöhte, interessierte darum auch wirklich nur noch am Rande.