Fußball-Landesliga : Holzheimer SG kann einen neuen Stürmer aufbieten

Holzheim Erst seit kurzem liegt die Spielberechtigung für Mohammad Hossein Ellahi vor. Der 23-Jährige ist halb Iraner und halb Australier. Im Holzheimer Spiel beim VfB Hilden II könnte er zu seinem zweiten Einsatz kommen.

Gut, dass Fußball-Landesligist Holzheimer SG mit dem knappen 1:0-Sieg beim 1. FC Wülfrath etwas fürs Selbstvertrauen getan hat. Denn davon kann die Mannschaft von Hamid Derakhshan gar nicht genug haben, wenn sie schon am Freitag (19.30 Uhr) zum nächste Auswärtsspiel beim VfB Hilden II antritt. Zwar sind die Gastgeber als Aufsteiger normalerweise in der Außenseiterrolle, doch mit drei Siegen aus ihren bislang drei Spielen haben sie ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

„Eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und in der Offensive eine gute Spielidee hat“, erklärt Derakhshan. Da passt es ihm gar nicht, dass ihn personelle Sorgen plagen, die seine Idee durchkreuzen könnten. Immerhin ist seit voriger Woche eine neue Offensivkraft da, die zumindest den Ausfall von Stürmer Yannick Joosten kompensieren kann. Erst kurz vor der Partie gegen Wülfrath traf die Spielberechtigung für Mohammad Hossein Ellahi ein, der dann auch prompt sein Debüt feierte. Der 23-Jährige ist laut Derakhshan halb Australier und halb Iraner. Zuletzt war er in Frankreich aktiv, wollte aber unbedingt in Deutschland Fußball spielen. Als er nach potenziellen Vereinen suchte, stieß er zufällig auf die Holzheimer SG mit dem gebürtigen Iraner Hamid Derakhshan als Trainer. „Da meinte er, dass sei Schicksal und hat sich bei mir gemeldet. Im Probetraining hat sich gezeigt, dass er schnell, technisch gut und dribbelstark ist“, sagt der HSG-Coach. In Hilden steht der neue Spieler vor seinem zweiten Einsatz für die Holzheimer.