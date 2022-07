Holzheimer SG : Vorstand des Neusser Traditonsvereins stellt sich neu auf

Über 20 Jahre hat Helmut Schmitz die HSG als Vorsitzender geführt, nun reichte er den Staffelstab genau wie die anderen Vorstandsmitglieder weiter. Die neue Führungsmannschaft hat viel vor.

(ben-) Es ist schon wieder über 20 Jahre her, dass Helmut Schmitz die Nachfolge des legendären Johann Dahmen als Vorsitzender der Holzheimer SG antrat – im Jahr 2001 war es, als Dahmen mit Anfang 80 die Geschicke der HSG in jüngere Hände legte. In der jüngsten Jahreshauptversammlung war es jetzt Schmitz, der genau wie die anderen Vorstandsmitglieder Hans-Josef Otten (Geschäftsführer), Dieter Deuster (Schatzmeister), Herbert Blank (Bootshauswart), Stefan Hommers (Jugendwart) und Heinz-Peter Brandt (Sozialwart) nach vielen Jahren den Staffelstab weiterreichte. Zum Glück für den Verein stand in Stephan Schorrek aus der Volleyball-Abteilung ein Kandidat für den Posten des Vorsitzenden bereit. Er erhielt genau wie Ingo Zimmermann (2. Vorsitzender), Steffen Kruchen (Geschäftsführer), Angela Beeker (Schatzmeisterin), Marcus Weber (Jugendwart), Reiner Froitzheim (Bootshauswart) und Frank Becker (Sozialwart) das Vertrauen der Mitglieder. „Wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben, bitten aber um Verständnis, dass wir erst eine gewisse Zeit zur Übergabe und Einarbeitung brauchen. Wir sind im neuen Team Vorstand aus allen Abteilungen des Vereins besetzt und untereinander gut vernetzt. Durch diese Kombination erhoffe ich mir, zukünftig schnell und flexibel für alle Bereiche des Vereins reagieren zu können“, meinte der neue Vorsitzende, der in große Fußstapfen tritt. „Ich habe den Kopf voller Ideen für den Verein: kleine und größere Projekte, kurz- und langfristige Dinge; aber die nächsten Wochen müssen wir erstmal nutzen, uns zu organisieren.“