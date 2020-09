Fußball-Landesliga : Holzheim agiert beim ASV Süchteln nicht clever genug

Holzheim Nach starker erster Spielhälfte gerieten die Holzheimer nach der Pause in Süchteln schnell auf die Verliererstraße. In der ersten Spielhälfte konnte die HSG vier gute Chancen nicht in Tore ummünzen.

Wobei er seine Elf in den ersten 45 Minuten besser sah als die Heimelf, was sich auch in einem Chancenverhältnis von 4:1 zugunsten der HSG ausdrückte. Pierluigi Principe mit dem Knie nach einer Ecke, Yannick Joosten bei einer Aktion im Strafraum und später mit einem Kopfball nach einer Ecke sowie Maurice Gierke aus spitzem Winkel hätten Gäste in Führung bringen können, doch sie konnten die exzellenten Möglichkeiten einfach nicht in Tore ummünzen. Deutlich cleverer stellten sich in dieser Hinsicht nach der Pause die Süchtelner an, die durch Youngster Leon Falter auf die Siegerstraße gerieten. Zunächst schaltete Falter, der vorige Saison noch in der A-Junioren-Niederrheinliga für die Süchtelner gestürmt hatte, nach einem Einwurf am schnellsten und markierte das 1:0 (49.), eine knappe Viertelstunde später ließ der pfeilschnelle Angreifer bei einem Konter drei HSG-Abwehrspieler alt aussehen und erhöhte auf 2:0. Den Endpunkt setzte dann der Regionalliga-erfahrene Burak Akarca, vorige Saison noch beim SC Kapellen, kurz vor dem Abpfiff mit dem 3:0.