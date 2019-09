Fußball : HSG ist nach Niederlage untröstlich

Holzheim Trotz guter Leistung unterliegt der Landesligist beim SV Hönnepel/Niedermörmter.

Weil dem untröstlichen Chefcoach Guido van Schewick diesmal die Worte fehlten, versuchte sich sein Co-Trainer Stefan Schellenberg daran, die 2:4-Niederlage (Halbzeit 1:1) der Holzheimer SG im Kellerduell der Fußball-Landesliga beim SV Hönnepel/Niedermörmter zu bewerten. Obwohl die Gäste spielerisch wieder alles in die Waagschale warfen und auch Lob vom Gegner einheimsten, liefen sie ständig einem Rückstand hinterher. Die Gegentreffer von Can Yilmaz (8.) und Marvin Hitzek (62.) vermochten Maurice Girke (34.), der von der Vorarbeit des Japaners Shunya Ando profitierte, und der von Leon Borkowski eingesetzte Damian Kaluza (65.) jeweils noch mit dem Ausgleich zu beantworten. Doch nach dem Tor von Can Yilmaz zum 3:2 (75.) patzten die Gäste durch Andre Pinho und Bozidar Mestrovic, der sich in aussichtsreicher Position noch blocken ließ. „So eine 1000prozentige Chance muss dann einfach auch mal sitzen“, monierte Schellenberg. In der Nachspielzeit machte Can Yilmaz mit dem 4:2 alles klar. Und stürzte die wackeren Holzheimer damit in arge Nöte. Durch die dritte Niederlage in Folge „haben wir den Anschluss ans untere Mittelfeld erstmal verloren“, stellte Schellenberg nüchtern fest. Von Süchteln auf dem voraussichtlich rettenden 14. Platz trennen Holzheim jetzt schon fünf Punkte.