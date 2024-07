Die Aufsteiger: Holzheimer SG II Über die Relegation in die Kreisliga B

In der Tabelle langte es nur für Platz zwei, dafür steht die Holzheimer SG II in den Offensiv- und Defensivstatistiken auf Platz eins. Die Neusser kassierte 18 Treffer und erzielte selbst 129, zehn mehr als der VfR 06. Der beste Torschütze der Holzheimer war Anton Lang mit 33 Treffern. Der Stürmer geht jedoch nicht mit in die Kreisliga B. „Er hat sich dazu entschieden zu pausieren. Er ist ein Top-Stürmer, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat, aber die Qualität in unserem Kader ist groß genug, um auch ohne Anton Tore zu schießen“, versichert Kocer.