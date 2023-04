Fußball-Landesliga Holzheimer SG hat keine Kohle, aber viele gute Ideen

Die Betreuer Rolf Nilgen, Norbert Hainke und Roman Eilertz machen ebenfalls weiter, die Mannschaftsärztin Daniela Wolter und Physiotherapeut Sebastian Schramm komplettieren „das Team um das Team“. Auch in diesem Bereich „bewegt sich bei uns viel“, sagt Derakhshan, will aber noch nicht zu viel verraten. Dass dabei zwangsläufig mal der Aufstieg in die Oberliga in den Fokus rücken könnte, bestreitet er allerdings. „Davon zu träumen, ist erlaubt, aber kein realistisches Ziel. Das Problem bei uns ist, wir haben keine Kohle.“ Und er rechnet vor: „Für die Oberliga brauchst du 100.000 Euro. Uns steht weit weniger als die Hälfte zur Verfügung – damit kommst du nicht weit.“ Vom Budget her sieht er die HSG eher auf Augenhöhe mit dem letztjährigen Ligarivalen SC Teutonia Kleinenbroich. Der steht als abgeschlagenes Schlusslicht der Bezirksliga gerade vor den Abstieg in die Kreisliga. „Und da gehören wir auch hin, das ist ganz klar“, stellte der Vereinsvorsitzende Ullrich Stumpen zuletzt fest. „Wir sind ein kleiner Verein ohne viel Geld, der sich trotz des Höhenflugs bis in die Landesliga nicht in den höheren Ligen halten kann.“ Vor dieser Herausforderung steht Jahr für Jahr auch die Holzheimer SG. Derakhshan: „Wir versuchen, das mit durchdachten Konzepten und guten Ideen auszugleichen. Wir müssen auf Zack sein!“