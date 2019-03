Fußball: Holzheim gibt sich mit dem Punkt zufrieden

Holzheim 2:2 im Nachholspiel der Landesliga gegen den MSV Düsseldorf für den Neuling. Nun geht’s zum DSC 99.

Das Fazit galt, obwohl seine Jungs zweimal in Führung gegangen waren: Beim frühen 1:0 (5.) profitierte der Torschütze Yannick Joosten von der klugen Vorarbeit Maurice Girkes und Marvin Meirichs. Die Gäste glichen zwar fast im Gegenzug durch einen Weitschuss von Jaouad Jaha aus, doch in der Folge hätte die HSG die Partie vorzeitig entscheiden können: Zunächst traf der von Yannick Joosten eingesetzte Maurice Girke mit einem abgefälschten Schuss zum 2:1 (23.), dann vergaben Marcus Buchen und Yannick Joosten bei einer Doppelchance das durchaus mögliche 3:1. „Eine vielleicht spielentscheidende Situation“, sagte Rodriguez. Das Tor fiel nicht und fast folgerichtig glich Michael Kijach für Düsseldorf aus (35.). „Danach haben wir bis zur Pause den Zugriff aufs Spiel verloren und hatten sogar Glück, dass der Gegner nicht noch das 3:2 macht“, räumte Rodriguez ehrlich ein.

Nach dem Seitenwechsel hätte Marvin Meirich die Hausherren zum Sieg und damit zum ersten Mal seit Monaten weg von einem Abstiegsplatz schießen können, doch statt aus günstiger Position selber den Abschluss zu suchen, versuchte er es mit einem vom Gegner abgefangenen Querpass auf Yannick Joosten. Rodriguez: „Unmittelbar nach dem Schlusspfiff waren die Jungs natürlich ein bisschen enttäuscht, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben, aber die Stimmung ist trotzdem gut. Die Mannschaft glaubt an sich.“ Und noch besteht die Chance, die englische Woche mit drei „Sechs-Punkte-Spielen“ in Folge mit sehr ordentlichen sieben Zählern abzuschließen. Denn am Sonntag geht es zum Schlusslicht Düsseldorfer SC 99. Das Team aus Derendorf, in der vergangenen Saison noch in der Oberliga, wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Nicht dabei ist am Sonntag nach seiner Ampelkarte gegen Hillal Maximilian Fells. Dafür sitzt nach seinem Hörsturz wohl Chefcoach Guido van Schewick wieder auf der Bank. „Das sollte der Mannschaft einen zusätzlichen Schub geben“, hofft sein „Co.“