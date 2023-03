Fußball-Landesliga Holzheimer SG freut sich auf den Primus Büderich

„Wir sind im Flow“, bestätigt HSG-Coach Hamid Derakhshan. Ihm und seiner Mannschaft kommt zudem gelegen, dass die inzwischen 31 Zähler auf der Habenseite alle Abstiegssorgen vertrieben haben. „Also können wir befreit aufspielen“, betont Derakhshan. Auch wenn er die Qualität beim Gegner im Vergleich zu Viersen noch mal gesteigert sieht, sieht er keinen Grund zur Zurückhaltung. Nuancen sollen zwar mit Blick auf den Gegner angepasst werden, doch an der grundsätzlich offensiven Herangehensweise wird sich nichts ändern. Also spricht viel dafür, dass einige Treffer fallen. Beide Teams stellen mit je 48 Toren die besten Offensiven der Liga. Der Vorteil der Büdericher liegt in der Defensive, sie haben zwanzig Treffer weniger kassiert als die HSG. Um dieses Bollwerk zu knacken, fehlt den Gastgebern Personal auf dem zuletzt so starken rechten Flügel. Nach Maurice Hylen fällt nun auch wieder Baran Bal (Bänderriss) aus.