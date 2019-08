Fußball : Holzheim bringt Kapellen in Bedrängnis

Holzheim Vor offiziell dann doch nur 250 Zuschauern müht sich der SCK im einzigen Kreisduell der Landesliga zu einem 2:1-Sieg bei der HSG.

Wenn zum Beispiel der bei Freistößen, ja eigentlich bei allen Standardsituationen unwiderstehliche Tom Nilgen auf dem Platz gestanden hätte. Der „Meister des ruhenden Balles“ hätte mindestens eine der überraschend vielen Chancen zu einem Treffer genutzt, gab selbst Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber zu. Oder wenn der in diesem Sommer nach Kapellen gewechselte Goalgetter Yannick Joosten in diesem Match das Trikot der HSG getragen hätte. „Dann wären wir wohl mit einem Punkt ins Schützenfest gegangen“, durfte van Schewick unwidersprochen feststellen.

Im vierten Anlauf seit dem Aufstieg in die Landesliga waren die Hausherren vor der etwas enttäuschenden Kulisse von 250 Zuschauern so nah dran wie nie am ersten Erfolgserlebnis gegen den übermächtigen Nachbarn. Und das überraschte, schien der SCK doch nach der ersten Hälfte schon durch. Ohne wirklich zu überzeugen, stellten die Schützlinge von Trainer Oliver Seibert die Weichen mit zwei herausragenden Attacken auf Sieg: In der 24. Minute nahm Alexander Hauptmann einen gestochen scharfen Pass von Janik Röber in die Spitze auf und wurde von Holzheims in dieser Szene ungeschicktem, ansonsten aber gutem Keeper Tobias Schriddels umgerempelt. Den auch für van Schewick berechtigten Foulelfmeter verwandelte Robert Wilschrey sicher.