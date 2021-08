Holzheim vor Landesliga-Start : Bloß schnell weg von der Abstiegszone

Der Kader der Holzheimer SG für die neue Saison ist gut bestückt. Mit 26 Spielern geht der Verein die Landesliga an. Zwei Spieler haben an dem Tag gefehlt, als das Mannschaftsfoto geschossen wurde. Foto: HSG

Holzheim Die Holzheimer SG hat wichtige Spieler verloren, aber auch gute hinzubekommen. Insgesamt ist der Kader des Fußball-Landesligisten breiter aufgestellt. Dennoch bleibt die Zielsetzung vor dem Heimauftakt gegen Vohwinkel bescheiden.

Die Holzheimer SG geht auf Nummer sicher. Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesliga am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FSV Vohwinkel hat die HSG noch drei weitere Spieler geholt. Damit beträgt die Kadergröße jetzt satte 26 Mann. „Dafür haben wir uns ganz bewusst entschieden, weil wir davon ausgehen, dass nach der langen Zeit ohne Spielpraxis bei hohen Belastungen die Verletzungsgefahr höher ist“, erklärt Trainer Hamid Derakhshan.

Bei der Kaderplanung eine Rolle gespielt hat sicher auch die vergangene Saison, die nach wenigen Spieltagen im Hebst wegen Corona zunächst unterbrochen und Monate später sogar annulliert wurde. Da waren die Holzheimer sorgenfrei gestartet, dann aber häuften sich teils schwere Blessuren, die das Trainerteam vor große Probleme stellten. Letztlich ist es nur Spekulation, ob die Holzheimer wieder in Abstiegsnöte gekommen wären. Doch es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass Mannschaften auch mit größeren Ambitionen durch außergewöhnliches Verletzungspech aus der Bahn geraten können. So ist der üppige Kader in Holzheim auch nicht dazu gedacht, das Umfeld von oberen Tabellenregionen träumen zu lassen, sondern einzig und allein dazu, aus personeller Sicht eine gute Basis für ein weiteres Jahr in der Landesliga zu legen. „Unser Ziel kann es nur sein, so schnell wie mögliche den Klassenverbleib klarzumachen, um möglichst eine sorgenfreie Saison spielen zu können“, sagt Hamid Derakhshan.

Info Der Landesliga-Kader der Holzheimer SG Tor: Nico Bayer, Patrick Herzke, Tobias Schriddels Abwehr: Leon Borkowski, Dennis Brune, Oliver Esser, Riku Nakazato, Tom Nilgen, Eser Pekin, Timur Nakip, Joel Trotzki Mittelfeld: Baran Bal, Marcus Büchen, Damian Kaluza, Moritz Nischann, Fynn Reiß, Pascal Schneider, Stephan Wanneck Angriff: Timo Arvanatidis, Steven Dyla, Yannick Joosten, Bozidar Mestrovic; Alexander Nuss, Oscar Schwarz, Riku Toume, Shohel Yamashita Trainer: Hamid Derakhshan

Das hat der Trainer bei der HSG noch nicht erlebt. Als er in der Spielzeit 2019/2020 die Verantwortung übernahm, gelang ihm mit der Mannschaft ein beachtlicher Start, ehe das Corona-Virus dann zum erste Mal auch den Sport lahmlegte. Vorige Saison waren es nur ein paar Spiele, dann übernahm erneut Corona die Regie und trieb die Verantwortlichen um. Um dem Virus wenigstens schon mal intern den Schrecken zu nehmen, haben sich alle Spieler und der Trainerstab impfen lassen. Und aus sportlicher Sicht ist es eben das neue Personal, das es richten soll. Zu den drei ganz aktuellen Neuverpflichtungen gehören die beiden Japaner Riku Nakazato (19) für die Abwehr und Riku Toume (20) für den Sturm. „Die beiden Jungs haben viel Potenzial. Aber wir müssen Geduld haben, bis sie genau verstehen, wie wir spielen wollen. Dann sind sie aber eine echte Verstärkung“, betont der HSG-Coach.

Dagegen ist Derakhshan davon überzeugt, dass seinem Team Timur Nakip sofort weiterhelfen wird. Mit dem 31-Jährigen hat er selbst einst beim TSV Ganderkesee in Niedersachsen zusammengespielt, später hat er ihn auch trainiert. Weil Nakip jetzt als Scout von Arminia Bielefeld in den Westen gekommen ist, konnte ihn Derakhshan von einem Engagement in Holzheim überzeugen. „Er ist in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar und hilft uns auch mit seiner Erfahrung“, erklärt Derakhshan. Zusätzliche Erfahrung kann nicht schaden, auch wenn davon durch den aus Kapellen gekommenen Stephan Wanneck sowie Kapitän Pascal Schneider, Tom Nilgen und Marcus Buchen schon viel vorhanden ist.