Fußball : Holzheim macht zu viele Fehler

Holzheim Der Fußball-Landesligist verliert daheim auch gegen den TSV Meerbusch II.

Von Dirk Sitterle

Zweites Spiel, zweite Niederlage – doch auch nach dem mit 2:3 (Halbzeit 1:1) verlorenen Match gegen den TSV Meerbusch II stellte Guido van Schewick den von ihm trainierten Landesliga-Fußballern der Holzheimer SG ein ordentliches Zeugnis aus. „Auch wenn ich mir irgendwie schon blöd vorkomme, wenn ich immer dasselbe erzähle. Aber wir haben über 90 Minuten wirklich alles versucht, haben immer nach vorne gespielt und waren spielbestimmend.“

Was den Gastgebern wie schon in Rhede (0:4) letztlich das Genick brach, waren die Unzulänglichkeiten in der Defensive. Van Schewick: „Unser Problem ist, wir kriegen zu leichte Gegentore. Sieben Treffer in zwei Spielen, das ist zu viel. Es geht nicht, dass wir vier Tore schießen müssen, um zu punkten.“

Immerhin stimmte die Moral: Sowohl nach dem 0:1, das Steffen Drees im Nachschuss an einen zuvor von HSG-Keeper Tobias Schriddels parierten Foulelfmeter erzielte, als auch nach dem 1:2 von Sascha Müller schlugen die Holzheimer zurück, glichen durch Tom Nilgen (Strafstoß nach Foul an Maurice Girke), der später mit Freistößen aus mehr als 30 Metern gleich zweimal das Gebälk erzittern ließ, und Oliver Esser aus. Doch nur eine Minute nach dem Treffer zum 2:2-Ausgleich (78.) brachte Marcel Hillar die jungen Gäste wieder in Führung – diesmal blieben die Neusser die Antwort schuldig. Die Leistung seiner Jungs machte van Schewick jedoch Mut für die anstehenden Auftritte. „Wir stehen wieder auf“, versprach er.