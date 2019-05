Fußball : Holzheimer SG besticht gegen Odenkirchen als Mannschaft

Holzheim Neuling gewinnt das erste von drei Heimspielen in Folge deutlich mit 5:1.

„Ein Ergebnis, das auch in der Höhe hochverdient ist“, resümierte HSG-Trainer Guido van Schewick und fügte selbstbewusst an: „Wir haben sogar noch einige gute Chancen liegen gelassen.“ Dass für den Neuling in dieser Partie viel zusammenpassen würde, hatte sich bereits in den ersten 45 Minuten angedeutet. Auf Fabio Dittrichs frühes Führungstor (5.) hatten die Gäste durch Mohamed Jaouadi (16.) noch eine Antwort. „Da haben wir nach einer Ecke für uns nach hinten nicht gut verteidigt“, monierte van Schewick. Maurice Girke reparierte den Betriebsunfall aber noch vor dem Seitenwechsel mit dem 2:1 (27.). Einziger Kritikpunkt des Trainers bis dahin: „Es hätte beim Gang in die Kabinen schon 3:1, 4:1, 5:1 für uns stehen müssen. So stark waren wir spielerisch im Offensivbereich.“