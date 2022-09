Fußball-Landesliga : Die Holzheimer SG tritt bei kriselnden Gladbachern an

Holzheim In den bisherigen drei Spielen lief für den 1. FC Mönchengladbacher nicht viel zusammen. Doch HSG-Coach Hamid Derakhshan warnt vor den besonderen Gegebenheiten bei dem Traditionsverein.

Den Saisonstart des 1. FC Mönchengladbach in der Fußball-Landesliga als schlecht zu bezeichnen, wäre eine klare Untertreibung. Schließlich steht der Traditionsverein nach drei Partien mit null Punkten und 0:16-Toren am Tabellenende. Der Oberliga-Absteiger läuft Gefahr, durchgereicht zu werden. Doch Holzheims Trainer Hamid Derakhshan ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass der Fußball nicht so einfach ist, als dass er am Sonntag mit seinem Team mal eben nach Gladbach reisen könnte, um den Gastgebern die nächste Klatsche zu verpassen. „Wir wissen, dass die Mönchengladbacher zu Hause eine ganz andere Mannschaft sind“, sagt Derakhshan.

Dafür sind die bisherigen Ergebnisse ein Beleg. Verloren die Schützlinge von André Dammer, vorige Saison noch für den VfB Korschenbroich verantwortlich, das erste Saisonspiel daheim gegen SC Kapellen „nur“ 0:2, kamen sie in den beiden Partien bei der SG Unterrath und beim Rather SV mit jeweils 0:7 unter die Räder. „Auf dem kleinen und engen Kunstrasenplatz in Gladbach tun sich viele Gegner schwer“, weiß Derakhshan. Dementsprechend lag ein Trainingsschwerpunkt dieser Woche darauf, Lösungen zu finden, wenn es im letzten Drittel sehr eng wird. Denn abgesehen von Abmessungen des Spielfeldes ist nach zwei deftigen Schlappen auch davon auszugehen, dass die Gladbacher zunächst versuchen, aus einer stabilen Defensive heraus zu agieren. Zudem geht der HSG-Coach davon aus, dass die Gastgeber gegen sein Team auch ein anderes Gesicht zeigen werden als zuletzt, weil sie personell wieder besser aufgestellt sind. Er selbst hat insbesondere in der Abwehr ein paar Ausfälle zu beklagen, doch der breite Kader bietet aktuell noch genug Alternativen. Für HSG-Neuzugang Malte Boermans ist es am Sonntag ein besonderes Spiel, er kickte einst für den FCM in der A-Junioren-Bundesliga.