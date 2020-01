Fußball : HSG begrüßt neuen Trainer mit Sieg

Neuss Im ersten Testspiel schlägt der Fußball-Landesligist den Oberligisten TuRU Düsseldorf. Kapellen mit Verletzungssorgen.

Mehr noch als das unerwartete Ergebnis im ersten Match unter seiner Regie freute Derakhshan, „dass die Mannschaft die in den ersten drei Trainingseinheiten erarbeiteten taktischen Elemente zu 100 Prozent umgesetzt hat. Das ist schon erstaunlich.“ Dazu stimmte – im Gegensatz zu vielen Partien in der Liga – diesmal die Ausbeute: Bis zur Halbzeitpause hatte Timo Arvanitidis die Gäste per Doppelpack (18./20. Minute) mit 2:0 in Führung geschossen. Damian Kaluza und Tom Nilgen, der bis zur Winterunterbrechung verletzungsbedingt nur auf drei Einsätze gekommen war, mit einem krachenden Freistoß genau ins Eck erhöhten auf 4:0. Dass Takumi Yanagisawa für das Team aus Oberbilk sieben Minuten vor Schluss noch den Ehrentreffer auflegte, verbesserte die Laune seines Trainers Francisco Carrasco nicht wirklich. „Nach dem Abpfiff mussten seine Spieler Steigerungsläufe machen, so sauer war der“, sagte Ingo Zimmermann schmunzelnd. Der Sportliche Leiter zeigte sich angetan von dem neuen Mann auf der Kommandobrücke: „Er kommt an bei der Mannschaft, seine Handschrift war auf Anhieb zu sehen.“ Und augenzwinkernd stellte er fest: „Unsere beste Neuverpflichtung ist der Trainer.“ Gut möglich, dass bis Ende des Monats das aktive Personal trotzdem noch Zuwachs bekommt. Zimmermann: „Wir stehen da in aussichtsreichen Gesprächen.“ Zudem kehrt neben Nilgen auch der in dieser Spielzeit noch gar nichts eingesetzte Marcus Buchen in den Kader zurück. So erfreulich sein Debüt auch war, der ungemein souverän auftretende Coach weiß natürlich, dass noch viel Arbeit vor ihm und seiner Truppe liegt: „Gegen TuRU mussten wir das Spiel nicht machen. Das ist einfacher. Jetzt will ich sehen, wie wir agieren, wenn wir im Ballbesitz sind – gegen Mannschaften, die tiefer stehen oder uns hoch anlaufen.“ Und er mahnt: „Unser Ziel ist nicht, ein Testspiel gegen einen Oberligisten zu gewinnen, sondern den Klassenerhalt zu schaffen. Und das wird ganz schwer.“