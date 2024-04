Fußball-Landesliga Holzheimer SG beendet mit Heimsieg die Negativserie

Ihren Job hatten die Hausherren eigentlich schon in der ersten Hälfte erledigt. In der fünften Spielmunute brach Hiromasa Kawamura den Bann, Ryoto Inokawa (30.), Dominik Klouth (30.) und Maurice Heylen (40.) packten die Treffer zur deutlichen Halbzeitführung drauf. Mit Blick auch aufs 4:2 im Hinspiel, in dem die HSG nach einem 3:0-Vorsprung noch schwer in die Bredouille geraten waren, schickte Derakhshan seine Kicker mit diesem Auftrag zurück aufs Feld: „Es sollte nicht vorrangig darum gehen, das 5:0 oder 6:0 nachzulegen, sondern darum, kein Gegentor zuzulassen. Und daran haben sich die Jungs gegen einen individuell stark besetzten Gegner mit großer Disziplin gehalten.“