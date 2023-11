Fußball-Landesliga Holzheim baut mit größtem Eifer auf die junge Garde

Die jüngere Geschichte ist nicht ganz so glanzvoll. In der vergangenen Saison stiegen die Blau-Weißen aus der Oberliga Niederrhein ab, ihre sportliche Heimat seit der Spielzeit 2012/13. Doch obwohl die Schützlinge von Trainer Franciso Carrasco auch in der Landesliga als Tabellenzehnter alles andere als sexy rüberkommen, fühlt sich HSG-Trainer Hamid Derakhshan in seiner vor der Saison getroffenen Einschätzung bestätigt. „Diese Mannschaft verfügt individuell über große Klasse und gehört unter die ersten Drei.“ Seit dem 1:2 am 10. September gegen Monheim hat die TuRU in der Liga kein Match mehr verloren, gewann zuletzt fünfmal in Folge und spielte zweimal unentschieden. Derakhshan kann dieser Leistungsaufschwung nicht wirklich überraschen. „Die haben viele neue Spieler und hatten mit Verletzungen zu kämpfen, deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, dass es etwas Zeit brauchte.“