Fußball-Landesliga Holzheim zu Gast bei instabilen Süchtelnern

Was für ein Ausbruch der Gefühle. Mit dem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den DV Solingen hoffen die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG, einen emotionalen Schlussstrich unter die zurückliegenden Wochen gezogen zu haben, auf denen bleischwer der Tod des Vaters eines HSG-Spielers lag, der am Rande eines Spiels zusammengebrochen war. Nun wollen die Holzheimer am Freitagabend beim ASV Süchteln nachlegen.