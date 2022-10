Fußball-Landesliga : Holzheim empfängt Tabellenzweiten

Holzheim Fußball-Landesligist HSG bekommt es mit der Reserve des VfB Hilden zu tun. Die hat bisher eine starke Saison gespielt, zuletzt gab es drei Siege in Folge.

So schnell kann es gehen in der Fußball-Landesliga. Nach den Niederlagen gegen die Topteams 1. FC Viersen und FC Büderich ging der Blick der Holzheimer SG wieder eher nach unten, doch nach dem knappen Auswärtssieg bei Victoria Mennrath ist die Gemütslage bei der HSG vor dem Heimspiel gegen den VfB Hilden II schon wieder eine andere. Mit einem Erfolg gegen den Tabellenzweiten könnte sich die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan in der oberen Hälfte des Tableaus festbeißen.