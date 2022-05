Fußball-Landesliga : Holzheim hat gegen Viersen etwas gutzumachen

Rhein-Kreis Die HSG trifft daheim auf den 1. FC Viersen, gegen den sie in der Hinrunde eine klare Niederlage einstecken musste. Kleinenbroich dürfte bei den stark abstiegsbedrohten Solingern ein heißer Kampf erwarten.

Holzheimer SG (5.) – 1. FC Viersen (3.). Wie die Stimmung bei der Rückfahrt im Bus war, nachdem die Holzheimer durch den Sieg in Wülfrath endgültig den Klassenverbleib klar gemacht hatten, ist nicht allzu schwer zu erraten. „Es ist natürlich ein gutes Gefühl, dass wir das in so eindrucksvoller Manier und so frühzeitig geschafft haben“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan, der bei noch vier ausstehenden Partien für sein Team allerdings keinen Spannungsabfall befürchtet. „Unsere internen Ziele haben wir noch erreicht. Unter der Woche war noch richtig Pfeffer im Training“, berichtet Derakhshan. Wobei der nächste Gegner ohnehin ein Selbstläufer in Sachen Motivation sein sollte. Der 1. FC Viersen ist am Sonntag zu Gast und der war vor der Saison als heißer Titelkandidat gehandelt worden. Das Thema hat sich zwar inzwischen erledigt, doch im Hinspiel wurden die Viersener ihrer Rolle gerecht und zeigten der HSG bei ihrem 4:1-Erfolg die Grenzen auf. „Seitdem haben wir eine tolle Entwicklung vollzogen. Ich hoffe, dass die Jungs sich das selber bestätigen“, erklärt der HSG-Trainer. Im Vergleich zum Spiel in Wülfrath werden Oscar Schwarz und Timo Arvanatidis aus privaten Gründen fehlen.