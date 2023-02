Fußball-Landesliga Holzheim startet mit einem kniffligen Auswärtsspiel

Gut, dass die Holzheimer SG für ihre Mannschaft in der Fußball-Landesliga ein breit aufgestelltes Trainerteam hat. So konnte die zusätzliche Arbeit in der Vorbereitung, die durch die längere berufliche Abwesenheit von Chefcoach Hamid Derakhshan entstand, auf ausreichend Schultern verteilt werden. Zwei davon gehören dem 32-jährigen Patrick Becker, der in der vergangenen Saison zur HSG gewechselt war und dann als ehemaliger Oberligakicker wegen Personalnot sogar einige Spiele bestritt. In der letzten Woche der Vorbereitung waren er und seine Co-Trainerkollegen noch mal gefordert, denn Derakhshan ist erst am Sonntag im ersten Spiel des Jahres bei der SG Unterrath wieder mit von der Partie.