Fußball-Landesliga Holzheim verpflichet Ex-Bayern-Spieler

„Wir sind begeistert, dass Sinan sich für die Holzheimer SG entschieden hat“, so die Holzheimer SG in einer Pressemitteilung. „Seine Erfahrung und sein Können werden unser Team auf ein neues Niveau heben. Wir sind überzeugt, dass er eine zentrale Rolle in unserem Bestreben spielen wird, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“ Der Kontakt zu Kurt kam über Neuzugang Aram Abdelkarim zustande, den die Holzheimer vom TSV Meerbusch verpflichtet hatten. Beide spielten in der Saison 2020/2021 zusammen für den damaligen Regionalligisten SV Straelen und sind seitdem gut befreundet. Dass das einstige Supertalent zwischenzeitlich in der vierten Liga kickte, zeigt, dass seine bis dahin so vielversprechende Karriere nach dem Wechsel zu den Bayern nicht gerade optimal verlief.