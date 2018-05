Lokalsport: Holzheim verpasst Sprung an die Spitze

Gierath Während in der Bezirksliga auch Konkurrent St. Tönis patzt, kommt die HSG in Gierath nicht über ein 3:3 hinaus.

So blieb Holzheim in Zehn-gegen-Neun-Überzahl eine Halbzeit lang Zeit, um das Spiel zu drehen. Dass das bei zahlreichen Großchancen durch Simon Petri, Simon Kozany, Joosten und vielen anderen nicht gelang, lag einerseits am eigenen Unvermögen, andererseits aber auch an einem herausragenden Bedburdycker Torhüter Dominik Lingweiler, der über sich hinaus wuchs, sogar einen selbst verschuldeten Elfmeter von Luca Wefers parierte (80.) und anschließend per Fuß einen unhaltbaren Ball gegen Joosten abwehrte. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wenn man aus so vielen hundertprozentigen Chancen kein Tor macht, dann hat man es auch nicht verdient", fand van Schewick. Als Joosten kurz darauf doch zum 2:2 traf (85.), dauerte es keine 60 Sekunden, ehe der bärenstarke Fischel nach feinem Zuspiel von Yannik Neumann gerade noch mit der Fußspitze an den Ball kam und den SV mit seinem dritten Tor abermals in Führung schoss (86.). Einen letzten Geniestreich hatte Holzheim aber noch im Tank: In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Marvin Meirich einen gewieften Flachschuss aus der Distanz zum 3:3 ins Netz.