Fußball-Landesliga Holzheim vermeldet nächste Zugänge

„Wir müssen uns mit Blick auf die deutlich größere Liga nächste Saison breiter aufstellen. Da können wir nicht auf das Glück hoffen, verletzungsfrei durchzukommen“, erklärt HSG-Coach Hamid Derakhshan, der sich auch darüber freut, dass die durch den Wechsel von Ingo Zimmermann in den Hauptvorstand frei gewordene Position des Sportlichen Leiters neu besetzt werden konnte. Für diese Aufgabe konnte der bei der HSG noch sehr gut bekannte Michael Volz gewonnen werden. Als Trainer trug er in der Saison 2014/2015 zum Aufstieg in die Bezirksliga bei. Aber auch wenn die Personalplanungen zeigen, dass die nächste Saison immer mehr in den Vordergrund rückt, gibt es genug Gründe für Holzheim, sich auch in der Gegenwart noch voll reinzuhängen – ganz abgesehen davon, dass die Konkurrenz kritisch nach Fischeln schauen wird, weil der VfR noch gegen den Abstieg kämpft. „Wir haben noch Chancen auf den zweiten Platz und können Rückrundenmeister werden. Deswegen sind wir weiter richtig heiß“, betont Hamid Derakhshan.