Fußball-Landesliga Holzheim verliert letztes Spiel und einen Torwart

Und auch wenn HSG-Coach Hamid Derakhshan im Vorfeld betont hatte, dass er mit seinem Trainerteam und seinen Spielern noch mal alles in Waagschale werfen würde, um den so heiß ersehnten Dreier einzufahren, war es mit Blick auf den Spieltagskader nicht wirklich eine Überraschung, dass nichts daraus wurde. Wie schon vor drei Wochen in Hilden (0:5) und voriges Wochenende in Fischeln (4:5) war die Personaldecke extrem dünn. Gegen Amern standen elf Mann aus dem Landesliga-Kader in der Startelf, darunter aber auch Yakup Akbulut, der nach langer Ausfallzeit in der Innenverteidigung von Anfang an ran musste. Zum Wechseln saßen nur drei Feldspieler aus der Reserve (Kreisliga C) auf Bank. In der ersten Spielhälfte hatten die schlechten Voraussetzungen noch keine Auswirkungen.