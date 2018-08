Holzheim verliert 0:3 im Pokal

Fußball : Holzheim unterliegt Meerbusch

Der Meerbuscher Ryo Terada (r.) trifft nach elf Minuten zum 1:0. Der Holzheimer Torwart Nico Bayer hat das Nachsehen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

HOLZHEIM Fußball-Niederrheinpokal: HSG liefert 90 Minuten Kampf bei der 0:3-Niederlage.

In der Erstrundenpartie im Fußball-Niederrheinpokal verliert der Landesligist aus Holzheim gegen den Oberligaaufsteiger TSV Meerbusch mit 0:3. Bei heißen Temperaturen zeigt sich die Mannschaft von Trainer Guido van Schewicküber 90 Minuten kämpferisch von ihrer besten Seite, muss sich aber am Ende der individuellen Qualität des ambitionierten Oberligisten nach zwei Toren von Ryo Terada und einem Treffer von Neuzugang Dennis Dowidat geschlagen geben.

Nach torreichen Ergebnissen in der Vorbereitung und zuletzt einer knappen 4:5 Niederlage im Test gegen den Meerbuscher Oberligakonkurrenten aus Nettetal durfte man am Sonntag gespannt sein, ob den Holzheimern auf heimischer Anlage eine Überraschung gegen den hochfavorisierten TSV gelingen würde. Eine knappe Viertelstunde wehrte man sich entschlossen dem Druck der Gäste, bis die erste wirkliche Unachtsamkeit in der Hintermannschaft den 0:1-Rückstand (12.) brachte. Eine Hereingabe über die rechte Seite landete auf Umwegen vor den Füßen von Ryo Terada, der nach kurzer Körpertäuschung ins linke untere Eck abschloss.

Doch die Heimmannschaft zeigte sich unbeeindruckt. Wenige Minuten nach dem Gegentreffer riskierte Mittelfeldmann Tom Nilgen einen Distanzschuß aus der eigenen Hälfte und zwang den weit aufgerückten Gästekeeper Andreas Lahn zu einer Glanztat. Meerbusch hielt sich mit der frühen Führung im Rücken in dieser Phase auffällig zurück und die HSG nahm die Räume in der gegnerischen Hälfte an. Maurice Girke wurde über halbrechts in den gegnerischen Strafraum eingesetzt, scheiterte aber aus spitzem Winkel (16.).



Die Szenen schienen dem TSV dann aber ein Weckruf zu sein und der Gast kam im Anschluss vor allem durch Standardsituationen gefährlich vor das Holzheimer Tor. So landete der Ball nach einer Ecke erneut vor den Füßen von Ryo Terada, der aus acht Metern sicher links ins kurze Eck zum Halbzeitstand traf (31.). In der zweiten Hälfte flachte die Partie den hohen Temperaturen geschuldet zusehends ab. Meerbusch verließ sich auf die Stärke der eigenen Abwehr und den Gastgebern fehlten nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Maurice Girke (54.) und ohne Torjäger Yannick Joosten offensiv die Überraschungsmomente. In der 88. Minute traf Dennis Dowidat zum letztlich hochverdienten 3:0 Endstand.