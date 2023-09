Fußball-Landesliga Holzheim und Kapellen im Gleichschritt

SC Kapellen - Fortuna Dilkrath 5:0 (2:0). Von dem Wirbel rund um die Verpflichtung von Nils Mäker und Jan Nosel vom VdS Nievenheim kurz vor Ende der Transferperiode ließen sich die Kapellener auch nicht ansatzweise von ihrem Weg abbringen. Obwohl die beiden als Vertragsspieler gekommenen Akteure schon spielberechtigt gewesen wären, berief sie Fabian Nellen gar nicht in den Spieltagskader - und brauchte sie offensichtlich auch gar nicht. Wie auch schon im letzten Heimspiel gegen den ASV Süchteln (1:1) gaben die Kapellener den Ton an, doch dieses Mal konnten sie in der ersten Hälfte mehr Kapital daraus schlagen. Nach dem 1:0 (20.) per an Julian Garcia Ramon verursachtem Foulelfmeter durch Robert Wilschrey dauerte er allerdings ziemlich lange, bis das beruhigende 2:0 fiel. Luis Giesen war es, der den Ball in der 42. Minute sehr zur Erleichterung seines Trainers nach einem bunten Treiben im Fortuna-Strafraum über die Linie wurschtelte. „Das hat mich sehr gefreut, weil wir uns für unser überlegenes Spiel belohnt haben“, meinte Nellen.