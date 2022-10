Fußball : Holzheim tritt mit ganz neuem Gefühl zum Top-Duell an

Holzheim Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Viersen hatte Holzheims Trainer Hamid Derakhshan alle Hände voll zu tun, die Köpfe seiner Jungs wieder freizubekommen.

(sit) Ja, den Landesliga-Fußballern der Holzheimer SG steht am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) der ebenso schwere wie reizvolle Gang zum ungeschlagenen Tabellenführer FC Büderich bevor, doch den Großteil der Woche verbrachte Trainer Hamid Derakhshan damit, die 1:4-Heimschlappe gegen den 1. FC Viersen aufzuarbeiten. „Ein nach saisonübergreifend zwölf Spielen ohne Niederlage ganz ungewohntes Gefühl.“ Inzwischen seien die Köpfe seiner Jungs aber wieder frei, was gut ist, denn mit einem traditionellen Aufsteiger hat der FC Büderich nämlich so gar nichts gemein. Mit Blick auf die Infrastruktur im mit allem Pipapo ausgestatteten Stadion Am Eisenbrand, den Status als DFB-Stützpunkt und nicht zuletzt die personelle Güteklasse kommt Derakhshan zu dem Schluss: „Der Verein ist das Nonplusultra in dieser Region. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“ Dazu gehöre, so der Coach weiter, in Denis Hauswald auch ein äußerst kompetenter Trainer: „Was der macht, hat Hand und Fuß. Die Mannschaft arbeitet unter ihm sehr, sehr gut – sowohl mit als auch gegen den Ball. Und obendrauf kommt noch die individuelle Klasse.“