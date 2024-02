Fußball-Landesliga Holzheim siegt dank reifer Leistung in Amern

„Das war eine reife Leistung von der gesamten Mannschaft, reifer als oft in der Hinrunde. Die gute Entwicklung aus der Vorbereitung hat sich bestätigt“, meinte Derakhshan, der beobachten konnte, dass sein Team gut in die Partie kam und für eine halbe Stunde den Ton angab. In dieser Phase gelang Hiromasa Kawamura auch die Holzheimer Führung per Traumtor. Aus rund 30 Metern setzte er einen Volleyschuss in die Maschen des VSF-Tores. „Danach haben wir den Zugriff verloren und auch gute Chancen für Amern zugelassen“, meinte Derakhshan. Doch die Gäste kamen auch dank einer guten Leistung ihres Torwarts Tim Müller ungeschoren in die zweite Hälfte, in der sie dann auch dank größerer Aggressivität wieder dominanter auftraten. Zudem bewahrten sie kühlen Kopf, gingen wenig Risiko ein und stellten zum richtigen Zeitpunkt auf 2:0. Paul Wolf stellte in der 78. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Weiter geh’s nächsten Sonntag mit dem ersten Heimspiel des neuen Jahres, dann ist Victoria Mennrath auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße zu Gast.