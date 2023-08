Fußball-Landesliga Holzheim setzt seinen Siegeszug gegen Remscheid fort

Das Schützenfest in Neuss kann für die Holzheimer SG kommen. In der auf Freitagabend vorgezogenen Partie des fünften Spieltages setzte sich die HSG mit 3:0 (1:0) gegen einen starken FC Remscheid durch und behält seine weiße Weste. Weil Titelfavorit Monheim erst am Sonntag beim MSV Düsseldorf spielt, grüßt die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan zumindest bis Sonntag von der Tabellenspitze. Lange Zeit war es ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe, in das die Gäste besser hineinfanden. Doch nach einer guten Viertelstunde waren die Gastgeber im Spiel angekommen und fanden auch in der Offensive gegen körperlich robuste und laufstarke Remscheider immer besser Lösungen. Weil aber bei einigen vielversprechenden Offensivaktionen die Präzision fehlte, musste eine herausragende Einzelaktion von Hiromasa Kawamura her, um noch vor der Pause den Bann zu brechen und nicht unverdient 1:0 in Führung zu gehen.