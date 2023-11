Fußball-Landesliga Holzheim richtet Blick nach Schock nach vorne

In den vergangenen zwei Wochen hat bei den Landesliga-Fußballern der Holzheimer SG der schreckliche Vorfall beim letztlich abgebrochenen Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf viel Raum eingenommen. Bei der Partie war der Vater eines HSG-Spielers mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben. Nach dem Nachholspiel am Dienstag gegen TuRU (2:4) und der Beerdigung am Donnerstag hofft Holzheims Trainer Hamid Derakhshan mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag gegen DV Solingen, dass nach und nach wieder Normalität einkehrt.