Fußball-Landesliga Holzheim reist mit viel Respekt zum 1. FC Viersen

Und das gegen einen Gegner, der in den vergangenen Jahren immer als Aufstiegskandidat gehandelt wurde, nach einem Umbruch im Sommer aber kleine Brötchen backen muss. Aktuell rangiert das Team auf Platz acht und hat zehn Punkte weniger als Holzheim gesammelt. „Ich denke, die Mannschaft bewegt sich aktuell in dem Bereich, den sie angepeilt hat. Sie hat viele gute Spieler verloren“, erklärt Derakhshan, der aber dennoch am Sonntag großen Widerstand erwartet. Der 1. FC Viersen verfüge nach wie vor über viele talentierte Spieler, zudem gehöre Kollege Kemal Kuc zu den besten Trainern der Liga. „Egal, mit welchem Kader, er holt immer sehr viel heraus. Zudem ist es immer eine große Herausforderung, in Viersen zu spielen“, sagt Derakhshan. In der Defensive haben die Holzheimer nach wie vor massive Ausfälle zu beklagen, immerhin kehrt Mittelfeldspieler Dennis Höfling in den Kader zurück.