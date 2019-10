Fußball : Holzheim punktet endlich mal dreifach

Landesliga-Fußball im Dauerregen: Die Holzheimer Damian Kaluza und Maurice Girke (v.l.) lieferten sich mit ihrer Mannschaft ein verbissenes Duell mit der DJK/VfL Giesenkirchen. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Der SC Kapellen unterliegt im Topspiel der Fußball-Landesliga Teutonia St. Tönis vor heimischem Publikum mit 2:4.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Zwei Serien gingen am Sonntag in der Fußball-Landesliga zu Ende: Kapellen verließ den Platz nach vier Liga-Siegen hintereinander mal wieder als Verlierer, Holzheim punktete nach drei Niederlagen in Folge dreifach.

SC Kapellen – Teutonia St. Tönis 2:4 (2:1). Bei scheußlichem Wetter hatten die Gastgeber im Spitzenspiel zuerst Spaß, als Marc Paul aus 16 Metern traf (9.). Doch der in Abwesenheit des rotgesperrten Goalgetters Burhan Sahin für die Torproduktion zuständige Albaner Ndrin Maloku glich aus (16.). Allerdings schlug der SCK mit dem 2:1 (19.) durch Alexander Hauptmann zurück und war bis zum Seitenwechsel näher an einem weiteren Erfolgserlebnis dran als die Teutonia. Die setzte indes den nächsten Treffer, egalisierte nur drei Minuten nach Wiederbeginn durch Maloku. Jetzt waren die vom Ex-Profi Bekim Kastrati trainierten Gäste richtig drin in der Partie, folgerichtig sorgte Brian Dollen mit dem 3:2 (55.) für die erste Führung des Verfolgers. Kapellen antwortete mit wütenden Attacken. Der Lohn blieb aber aus. Mit dem 4:2 (89.) machte Malik Cakmakci für St. Tönis spät alles klar. Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber war bedient. Sein Kurzfazit: „Du führst 2:1, musst das 3:1 machen, fängst dir stattdessen ein Dreckstor zum 2:2, vergibst zahlreiche Chancen und musst dich dann am Ende nicht wundern, wenn du verlierst.“

Info Niederrheinpokal: SCK steht im Achtelfinale Die Runde der letzten 16: 9. Oktober FSV Duisburg - TSV Meerbusch, Rather SV - TVD Velbert, 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV 16. Oktober SC Kapellen - 1. FC Kleve (Anstoß 20 Uhr), TuRU Düsseldorf - RW Oberhausen, SpVg Schonnebeck - RW Oberhausen 23. Oktober Sieger aus SSVg Velbert/MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr) - VfB Hilden 24. Oktober SV Burgaltendorf - FC Kray