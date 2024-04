Fußball-Landesliga Holzheim profitiert von frühem Rot für den 1. FC Viersen

Wobei ihnen dabei die Gäste tatkräftig halfen. Denn der in dieser Saison zum Abwehrspieler umfunktionierte Samy Forestal wusste sich in der dritten Minute nicht anders als mit einer Notbremse zu helfen und wurde dafür mit einer Roten Karte frühzeitig zum Duschen geschickt. Doch es dauerte eine ganze Weile, ehe die Gastgeber davon profitierten. Zwar gingen sie durch Amin Azdouffal schon in der 10. Minute 1:0 in Front, doch danach taten sie sich lange Zeit schwer. „Wir haben nicht schnell genug und zu kompliziert gespielt, so dass Viersen gut zuschieben und sogar gefährlich kontern konnte“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan.