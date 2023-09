Fußball-Landesliga Holzheim peilt in Mettmann Rückkehr auf Siegerstraße an

Nach dem Traumstart in die neue Saison der Fußball-Landesliga mit sechs Siegen in Folge ist der Motor der Holzheimer SG etwas ins Stottern gekommen. Nach zwei Niederlagen gab es am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den Cronenberger SC immerhin wieder einen Punkt. Doch den Holzheimern reicht das nicht, sie wollen zurück auf die Siegerstraße. Da kommt das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht ASV Mettmann doch gerade recht.