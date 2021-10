Fußball-Landesliga : Die HSG stürzt den Tabellenführer

Rechtsaußen Dennis Brune (l.) bereitete mit einem tollen Sololauf den Holzheimer Treffer zum 3:1 im Heimspiel gegen den MSV Düsseldorf vor. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Bis Sonntag hatte der MSV Düsseldorf in der Fußball-Landesliga eine reine West, doch in Holzheim gab’s die erste Niederlage. Auch Kapellen und Kleinenbroich waren zufrieden

Bei der Holzheimer SG herrschte nach dem Heimspiel gegen den MSV Düsseldorf angesichts von drei überraschenden Punkten verständlicherweise gute Laune. Das galt auch für Kleinenbroich, das in Rath seinen ersten Punkt holte. Kapellen hatte schon am Freitag mit einem Sieg in Solingen vorgelegt.

Holzheimer SG – MSV Düsseldorf 3:1 (0:0). Die Düsseldorfer waren mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge angereist, darunter auch der Erfolg im Topspiel gegen den 1. FC Viersen. Die Heimfahrt traten sie mit der ersten Niederlage an, was HSG-Coach Hamid Derakhshan aber gewohnt zurückhaltend einordnete: „Genau wie wir nach unseren nicht so guten Spielen nicht alles schwarz gesehen haben, so bewerten wir diesen Erfolg auch nicht über.“ Gleichwohl attestierte er seiner Mannschaft eine starke Vorstellung. In der ersten Hälfte bekämpfte Holzheim die individuelle Klasse der Gäste mit viel Einsatz über das Kollektiv, wobei in der einen oder anderen Szene auch ein wenig Glück mit im Spiel war, dass die Null hinten stand. Dass dann Kapitän Pascal Schneider gleich nach Wiederanpfiff eine gute Chance zur Führung hatte, deutete schon darauf hin, dass Holzheim besser ins Spiel kommen sollte. Und obwohl es auch tatsächlich so kam, erzielte der MSV in die Drangphase der Gastgeber hinein die Führung durch Youssef el Boudihi (52.). Doch Holzheim behielt die Ruhe und drehte die Partie nur kurze Zeit später durch einen Doppelschlag von Stephan Wanneck (59.) und Yannick Joosten (62.). Dennis Brune bereitete dann durch einen bärenstarken Sololauf über die rechte Seite das entscheidende 3:1 von Pascal Schneider vor (75.).

Rather SV – Teutonia Kleinenbroich 0:0. So glücklos die Teutonnen bislang auch agierten, bei einem Aufstiegsanwärter holten sie am Sonntag ihren ersten Zähler. „Wir sind natürlich sehr froh, unser Matchplan ist zu 100 Prozent aufgegangen“, sagte Co-Trainer Björn Linevondeberg, der den urlaubenden Norbert Müller in der Chefrolle vertrat. Nach der deftigen Heimniederlage gegen Holzheim gelang es den Teutonen, trotz ihrer anhaltend großen Personalprobleme eine gut organisierte Defensive zu stellen, die dieses Mal auch ohne krasse individuelle Fehler auskam. Hinzu kam eine Prise des zuletzt so schmerzlich vermissten Spielglücks, die die Kleinenbroicher auch brenzlige Situationen schadlos überstehen ließ. In der zweiten Hälfte suchten die Gäste dann auch immer häufiger bei Kontern ihre Chance, was kurz vor Schluss fast auch noch zum Siegtreffer gereicht hätte. Doch ein Rather Abwehrspieler klärte knapp vor dem einschussbereiten Erik Pöhler. „Drei Punkte wären aber auch zu viel gewesen, auch Rath hatte seine Chancen“, meinte Linevondeberg. „Wichtig ist, dass wir jetzt in der Liga angekommen sind. Mit dieser Leistung bleibt es nicht bei dem einen Punkt.“