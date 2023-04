Fußball-Landesliga Holzheim setzt seinen Lauf auch gegen Mennrath fort

„Es freut mich sehr, dass wir gegen einen Gegner, der normalerweise viele Tore erzielt, zu null gespielt und unsere eigenen Chancen genutzt haben“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Froh war er auch, dass der lange verletzte Winterzugang Tim Nehrbauer angesichts der Gelbsperre von Christos Pappas seine Chance im defensiven Mittelfeld nutzen konnte. Er stand in der Startelf und hielt bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute durch. „Tim hat seine Sache sehr gut gemacht, genau wie alle anderen Spieler“, erklärte Derakhshan, der auch große Freude an seiner Defensive insgesamt hatte. Weil der Trainer nicht mehr so viel rotieren muss wie in der Vergangenheit, hat die Stabilität zugenommen und ist zum Erfolgsfaktor geworden.