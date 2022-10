Fußball-Landesliga : Holzheim fühlt sich beim Tabellenführer verpfiffen

Holzheim Die HSG schlug sich beim FC Büderich wacker, stand aber Ende mir leeren Händen da. Nach Ansicht der Gäste lag das ganz entscheidend an der Leistung der Unparteiischen.

„So etwas habe ich in 14 Jahren Trainertätigkeit noch nicht erlebt. Heute hat uns der Schiedsrichter durch heftige Fehlentscheidungen aus dem Spiel genommen“, meinte Derakhshan mit Blick auf den Auftritt von Yassin El Hatri. Aus Sicht der Holzheimer hätte es schon in der ersten Hälfte eine Gelb-Rote und eine Rote Karte für eine Tätlichkeit geben müssen. Nach der Pause wäre nach einem üblen Foulspiel an HSG-Stürmer Yannick Joosten aus ihrer Sicht noch mal Rot zwingend erforderlich gewesen. „Das Ganze ist so bitter, weil das die Jungs einfach nicht verdient haben. Bis auf eine Szene, in der wir gepennt haben, haben wir es sehr gut gemacht und uns nicht von den Fehlentscheidungen aus der Ruhe bringen lassen und sind sportlich fair geblieben“, meinte Derakhshan.

Die Szene, in der die Gäste unaufmerksam waren, ereignete sich direkt nach dem Anpfiff, als die Holzheimer nicht eng genug am Mann waren, um einen Flankenversuch zu unterbinden. So wurde aus der Hereingabe von Jan Kühling ein Torschuss, der zur Büdericher 1:0-Führung in den Maschen landete. Ein Malheur, von dem sich die HSG gut erholte, wovon viel Ballbesitz und gute Torchancen zeugen. Allerdings konnten weder Fynn Reiß bei seinen zwei Sololäufen aufs gegnerische Tor noch Yannick Joosten und Pascal Schneider ihre exzellenten Möglichkeiten nutzen. So liefen die Holzheimer auch nach dem Seitenwechsel dem frühen Rückstand hinterher und kassierten in der Schlussphase einen Konter zum 0:2 (80.) durch Leon Lepper. Dass der eingewechselte Tom Nilgen in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:2 traf, konnte die Gemüter bei der HSG nicht wirklich beruhigen.