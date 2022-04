Fußball-Landesliga : Holzheimer enttäuschen gegen Reusrath

In dieser Szene kann Holzheims Kapitän Pascal Schneider nicht verhindern, dass der Reusrather Leonidas Goudinas zum Schuss kommt. Tom Nilgen schaut im Hintergrund interessiert zu. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer der HSG hatten sich viel vorgenommen für ihr Heimspiel am Sonntag, doch letztlich waren sie mit einem 2:2 noch gut bedient. Auch der SC Kapellen und Kleinenbroich holten jeweils „nur“ einen Punkt.

Dreimal Unentschieden lautet die Wochenendbilanz aus heimischer Sicht in der Fußball-Landesliga. Während das für Kellerkind Teutonia Kleinenbroich als Erfolg zu verbuchen war, hatten sich die Holzheimer SG und der SC Kapellen mehr versprochen.

Holzheim SG – SC Reusrath 2:2 (0:1). Nach der wichtigen Heimpartie brauchte HSG-Coach Hamid Derakhshan erst mal ein paar Minuten, ehe er wieder für die Öffentlichkeit erreichbar war. „Es gab einiges zu besprechen, denn das war kein gutes Spiel von uns. Wenn wir ehrlich sind, sind wir mit dem Punkt gut bedient“, meinte Derakhshan. Die Gastgeber taten sich von Beginn an schwer gegen Reusrather, die einen klaren Plan auf den Platz brachten und daraus in der offensive sehr gefährlich waren. Gar nicht förderlich war für die HSG, dass Leon Borkowski nach einem Pressschlag schon früh verletzt vom Feld und in der Folge taktisch umgestellt werden musste. Nach der 1:0-Führung (31.) der Gäste durch Moritz Kaufmann nahm Derakhshan sogar noch vor der Pause einen taktischen Wechsel vor (Wanneck für Nischann) vor. Dennoch, Reusrath hätte zur Pause eigentlich höher führen müssen. In Hälfte zwei machte es die HSG nach einer weiteren Umstellung aber zunächst deutlich besser und kam folgerichtig durch Yannick Joosten zum Ausgleich (51.). Weil dann auch der Gegner seine Spielweise anpasste, verschoben sich die Kräfteverhältnisse wieder, so dass ihre erneute Führung durch Cian Conrad (60.) keine Überraschung war. Immerhin blieb Holzheim dran und wurde zehn Minuten vor Schluss belohnt. Bei einem Kopfballversuch bekam Yannick Joosten die Faust des Gäste-Keepers ab und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Eine Chance, die sich Tom Nilgen nicht entgehen ließ und ausglich. „Jetzt haben wir vier ganz schwere Spiele vor uns, da müssen wir uns auf jeden Fall steigern“, sagte Derakhshan

FSV Vohwinkel – SC Kapellen 1:1 (0:1). Der Schiedsrichter hatte quasi schon die Pfeife im Mund, um dem Kapellener Gastspiel in Wuppertal ein Ende zu bereiten, da bekam Robert Wilschrey noch mal die Gelegenheit, einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung FSV-Strafraum zu schlagen. Dort verlängerte Nils Dübbert mit dem Kopf auf den freien Jonas Giesen, der dann in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich für Kapellen erzielte. „Es war wichtig, dass wir uns für den großen Aufwand und die Moral belohnt haben. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben“, meinte SCK-Coach Björn Feldberg. Insbesondere vor der Pause habe seine Mannschaft viel zu hektisch agiert und gerade in der Offensive zahlreiche falsche Entscheidungen getroffen. Denn insbesondere nach dem 0:1 (20.) durch Eliot Cakolli übernahmen die Gäste das Kommando, machten aber deutlich zu wenig aus ihrer Dominanz. Gegen gut verteidigende Gastgeber sprangen keine klaren Möglichkeiten heraus, was auch noch der Pause so weiterging. Erst Dzenan Sinanovic hätte in der 80. Minute zum Ausgleich für die Kapellener treffen müssen, doch das blieb dann Jonas Giesen mit seinem ersten Saisontor vorbehalten. „Alles gut, so ein Spiel muss man den Jungs einfach mal zugestehen“, sagte Kapellens Trainer Björn Feldberg abschließend.

VfB Hilden II – Teutonia Kleinenbroich 1:1 (0:0). Das hat es schon lange nicht mehr gegeben bei den Kleinenbroichern. Das Unentschieden in Hilden bedeutet, dass der heiße Abstiegskandidat nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder zwei Spiele hintereinander nicht verloren hat. Denn nach einer langen Durststrecke hatte es bereits in der Woche davor gegen den Rather SV ein 1:1 gegeben. „Der Punkt geht in Ordnung und ist eine Bestätigung dafür, dass wir uns nicht hängen lassen“, sagte Teutonen-Coach Norbert Müller, der seiner Mannschaft angesichts der nach wie vor stark eingeschränkten personellen Möglichkeiten erneut eine sehr defensive Grundausrichtung verpasste. Das funktionierte vor der Pause offenbar auch sehr gut. Denn während die an sich spielstarken Gastgeber sich keine klare Möglichkeiten erspielen konnten, entwickelte die Teutonia bei Kontern durch Stürmer Dominik Klouth Torgefahr.