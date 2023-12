Fußball-Landesliga Holzheim nach 2:2 gegen Hilden mächtig sauer

„Gegen so viele Fehlentscheidungen des Schiedsrichters kommt man irgendwann einfach nicht mehr an“, sagte Derakhshan. Am meisten ärgerte er sich darüber, dass sein Mittelfeldspieler Baran Bal in Hälfte zwei so übel am Knie getroffen wurde, dass es blau wurde und blutete, der Übeltäter aber mit Gelb davonkam. Aber schon in Hälfte eins hatten die Holzheimer nicht schlecht gestaunt, als sie einen aus ihrer Sicht berechtigten Elfmeter zugesprochen bekamen, der aber nach Rücksprache zurückgenommen und auf Schwalbe entschieden wurde. Vor der Pause ließen sich sie die Gastgeber übrigens von ihrem überlegenen Spiel durch das 0:1 von Simon Metz (28.) nach einem Standard abbringen. Nach dem Seitenwechsel machten es die Holzheimer dann aber wieder deutlich besser und drehten die Partie durch Tore von Nelson Lukoma Yamashita (53.) und Ryoto Inokawa (60.). „Wir hatten das Spiel im Griff“, sagt Derakhshan, doch dann beging aus HSG-Sicht ein im Abseits stehender Hildener ein Foul und bereitete so Robin Weyrather den Weg zum 2:2. „Das war wirklich so klar, dass ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen kann, dass sie aufgehört haben zu spielen“, erklärt der HSG-Coach. Dann soll laut Derakhshan ein Hildener Spieler seinen Co-Trainer Patrick Becker umgestoßen haben, was für Tumulte und in der Folge für eine zehnminütige Unterbrechung der Partie sorgte. „Das ist eine Rote Karte“, betonte Derakhshan, der sich auch noch bitter über das Verhalten des gegnerischen Trainers beklagte.