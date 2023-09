Fußball-Landesliga Holzheim muss nach Derbypleite bei der SG Unterrath antreten

Für die Holzheimer SG ist es das Spiel eins nach der Derby-Niederlage gegen den SC Kapellen, die auch gleichzeitig das Ende der Traumserie von sechs Siegen in Folge und den Verlust der Tabellenführung zur Folge hatte. Nun gilt es, am Sonntag auswärts bei der SG Unterrath wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.