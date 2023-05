Fußball-Landesliga Holzheim geht mit letztem Aufgebot die Luft aus

„Es tut mir echt leid für die anderen Mannschaften im Abstiegskampf, aber wir hatten einfach zu viele Ausfälle. Wir haben alles gegeben, aber in der zweiten Hälfte sind uns irgendwann die Kräfte ausgegangen“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan, der aber auch den Anteil der Gastgeber an dem Resultat herausstellen wollte: „Die Fischelner haben sich den Sieg letztlich verdient, denn sie haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und alles reingeworfen.“ Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als würden die vom Tabellenstand her favorisierten Gäste Fischeln endgültig in die Bezirksliga schießen. Denn nach den Treffern von Ryoto Inokawa (1./30.) und Jan Rakow (37.) sowie dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Niklas Geraets führte Holzheim zur Pause 3:1.