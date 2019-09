Fußball : Holzheim macht in Unterzahl fast noch 0:2-Rückstand wett

Holzheim Rote Karte für Dennis Brunde schon in der 19. Minute.

(sit) Dieses am Ende mit 1:2 (0:2) verlorene Spiel der Landesliga beim Tabellenzweiten PSV Wesel dürften die Fußballer der Holzheimer SG so schnell nicht vergessen. Bereits nach 50 Sekunden gerieten die Gäste durch einen Treffer von Eray Tuncel ins Hintertreffen. „Da haben wir uns nicht gut verhalten“, bemängelte Trainer Guido van Schewick. Richtig ans Gemüt ging ihm freilich erst die Rote Karte für Dennis Brune wegen einer vom Assistenten bei Schiedsrichter Celal Simsek (Oberhausen) angezeigten Tätlichkeit (19.). „Wir rätseln immer noch, was er da gesehen haben will.“ Auch in Überzahl sei den Hausherren bis zur Halbzeitpause jedoch nicht allzu viel eingefallen, fügte er an. Mit Ausnahme des von Timo Giese zum 2:0 (43.) ins Netz gesetzten Freistoßes. „Der wurde einfach freigegeben, obwohl wir noch dabei waren, unsere Mauer zu stellen“, kritisierte van Schewick. Der Ärger über diesen Treffer wirkte nach. Die zweite Hälfte begann Wesel druckvoll. „Da hat uns unser Torwart Tobias Schriddels mit drei, vier guten Paraden im Spiel gehalten“, sagte van Schewick. Diese Phase überstanden die Gäste indes unbeschadet, so dass sie sich in der Schlussphase noch mal an der Wende versuchen konnten. Nach einem Foul an Damian Kaluza verwandelte Maurice Girke den Elfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer (80.). Und vier Minuten vor dem Ende bot sich dem Goalgetter sogar die große Chance, für den Ausgleich zu sorgen. Nach einem Handspiel im Strafraum des PSV zeigte der Unparteiische wiederum auf den Punkt. Diesmal jedoch hatte Girke Pech, der Ball knallte an den Pfosten. Vorwürfe machte ihm sein Coach natürlich nicht. „Wir versuchen, positiv zu bleiben. Ich bin trotz der Niederlage stolz auf die Mannschaft.“