Fußball-Landesliga Holzheim kehrt mit Niederlage aus Velbert zurück

Dann kam die HSG zwar trotz Unterzahl besser ins Spiel, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. So machte Stanislao Apicella in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für Velbert alles klar. Lange Zeit für die Aufarbeitung bleibt Holzheim nicht, schon am Dienstag (20 Uhr) steht das Nachholheimspiel gegen TuRU Düsseldorf an.